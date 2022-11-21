عبد المولى: عقيلة سيقدم للبرلمان إحاطة بشأن لقائه مع المشري

أكد عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أنه سيتم الاستماع لإحاطة من رئيس المجلس، عقيلة صالح، بشأن لقائه مع المشري والنقاط التي تم الاتفاق عليها.

وقال عبد المولى، في تصريحات صحفية له: “جلسة النواب الاثنين ستناقش بعض القوانين العالقة من الجلسات السابقة للمجلس، وبعض النواب سيناقشون فراغ منصب النائب الثاني الذي من المفترض أن يشغله عضو عن الجنوب مع احتمالية التصويت عليه”.

وأضاف “الجلسة ستناقش أيضاً قانون النقابات المهنية، وهناك بعض التعديلات على قانون المرتبات سيتم مناقشتها من قبل اللجنة المالية بمجلس النواب”.