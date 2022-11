ليبيا- أكد مجلس الدولة الاستشاري عقد لجنة قبول ملفات الترشح للمناصب السيادية وفرزها فيه اجتماعًا لها.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى احتضان مقر مجلس الدولة الاستشاري بالعاصمة طرابلس هذا الاجتماع.

هذا ولم يورد البيان أي تفاصيل بشأن ما دار خلال الاجتماع وما خرج به من اتفاقات أو قرارات أو توصيات.

