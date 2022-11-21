وصول 40 نائباً عن المنطقة الغربية لحضور جلسة النواب

الوطن| رصد

أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي وصول 40 نائباً عن المنطقة الغربية إلى بنغازي لحضور جلسة البرلمان.

ولفت العرفي إلى أن جلسة اليوم ستعقد برئاسة النائب الأول “فوزي النويري”.

هذا وقال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، في وقت سابق أن الأعضاء سيناقشون خلال الجلسة عدة قوانين على رأسها قانون الأمن الداخلي.

وأضاف العرفي، أنّ هذه الجلسة ستفصل في قانون جدول المرتبات الموحّد، وقانون المحاماة والنقابات، مصرّحًا أنّ المجلس لن يناقش غدًا أي مسائل سياسية.