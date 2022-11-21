عائلة أبو عجيلة تندد باختطافه وتستنكر صمت كافة السلطات إزاء ذلك

أخبار ليبيا 24

نددت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي باختطافه من منزله بمنطقة أبو سليم قبل أيام واقتياده لجهة غير معلومة واستنكرت صمت كافة السلطات الليبية المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة إزاء حالة الصمت لما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة.

جاء ذلك في بيان للعائلة اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 على نسخة منه، حيث كشفت العائلة، أنه “عند الساعة الواحدة والنصف تقريبا بعد منتصف الليل بتاريخ 2022/11/16 اقتحمت سیارتان تویوتا مسلحتان بهما أشخاص مسلحين يرتدون ملابس مدنية، قاموا بمداهمة منزلنا الكائن بمنطقة أبوسليم بشعبية المشروع طرابلس، وذلك باقتحام المنزل باستخدام القوة”.

وأضاف البيان، “قاموا باختطاف المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي، وقاموا باقتياده الي جهة غيرمعلومة”.

واستهجن البيان، “حالة الصمت المريب من قبل السلطات الليبية إزاء ما تعرض له المواطن الليبي ابو عجيلة مسعود واختطافه من منزله واختفاءه قسرياً، والاعتداء السافر عليه”.

وذكر البيان، أن عائلته “لا تعلم بمكان تواجده حتى الآن تحقيقاً لأغراض سياسية ترمي إلى الأضرار بمصالح العليا للبلاد”.

لوكربي

وأضاف، “تحاول بعض الأطراف السياسية استغلال حالة الفوضى والانقسام السياسي من أجل إثارة ملف قضية لوكربي مجدداً بعد ما تم اقفاله قانونياً وسياسياً بموجب الاتفاقية التي وقعت مع الولايات المتحدة الامريكية وليبيا عام 2008 مما قد تكون لها نتائج وخيمة على المصالح العليا للبلاد، كل ذلك من أجل الوصول الي أهداف سياسية غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.

وقال البيان، “نحمل كافة السلطات الليبية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة إزاء حالة الصمت لما تقوم به الحكومة من أفعال وممارسات غير مشروعة، خارج المنظومة القضائية في حال تسليمه إلى دولة أجنبية”.

وتابع، “كما نحمل القائمين بهذا الفعل المشين والإجرامي المسؤولية الجنائية عما يلحق سلامته الشخصية خصوصاً وأنه يعاني من أمراض مزمنة تحتاج الي الرعاية الصحية والعلاجية”.

واختتم البيان، إن “أسرة المختطف تضع هذا البيان برسم شرفاء ليبيا والرأي العام والمؤسسات القانونية المختلفة آملين رفع الصوت للمطالبة بفك أسر المختطف ابو عجيلة مسعود وإطلاق سراحه فوراً والحد من هذه التجاوزات”.