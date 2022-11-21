ليبيا الان

وفد من درنة لـ المنفي: ندعم مساعيك لتحقيق رغبة الليبيين بالوصول إلى الانتخابات

تم النشر منذُ 12 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوفد من أعيان ونشطاء قبيلة الشلاوية من مدينة درنة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تكريس اللقاء الذي احتضنته مدينة طبرق لبحث المشاكل والعراقيل التي تعاني منها درنة بصفة عامة ودور قبائلها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

ووفقًا للبيان، جدد الوفد دعمه الكامل للمنفي وخطواته المتزنة لرأب الصدع وجمع الفرقاء وتحقيق رغبة كل الليبيين بالوصول للاستحقاقات الانتخابية.

Shares




The post وفد من درنة لـ المنفي: ندعم مساعيك لتحقيق رغبة الليبيين بالوصول إلى الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك