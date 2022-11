وفد من درنة لـ المنفي: ندعم مساعيك لتحقيق رغبة الليبيين بالوصول إلى الانتخابات

ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوفد من أعيان ونشطاء قبيلة الشلاوية من مدينة درنة.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى تكريس اللقاء الذي احتضنته مدينة طبرق لبحث المشاكل والعراقيل التي تعاني منها درنة بصفة عامة ودور قبائلها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

ووفقًا للبيان، جدد الوفد دعمه الكامل للمنفي وخطواته المتزنة لرأب الصدع وجمع الفرقاء وتحقيق رغبة كل الليبيين بالوصول للاستحقاقات الانتخابية.

