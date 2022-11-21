المشير حفتر: القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة

الوطن| رصد

قال القائد العام للقوات العربية الليبية المسلحة، المشير خليفة حفتر، إن طبيعة هذه المرحلة بعد كل المراحل وانغلاق الأفق وإهدار الأموال الطائلة، تستدعي بإلحاح أن يقف الشعب الليبي وقفة جادة.

وأضاف، المشير حفتر، خلال لقائه بمشائخ وأهالي سرت في قاعة واقادوقو، أن الشعب ليس قاصراً على أن يقرر مصيره ويعالج قضايه بنفسه ولن يسمح بتكرار التجارب الفاشلة حتى لا يستمر الفساد ممن يعبثون بمصير الشعب ويسرقون ثرواته.

وتابع: “لابد لهذا العبث بمصير ليبيا أن يتوقف وان يكون بنفسه وليس لدينا ما نخفيه بين السطور، ولابد للشعب أن يعتمد على قوته الوطنية ولابد من الشعارات أن تكون مبنية على السيادة والمحافظة عليها ومواجهة تحديات المرحلة، نحن كشعب ليبي قادرون على مواجهة الفساد والتخلف وأن نبني دولتنا بإرادتنا الحرة”.

ومضى قائلا: “نتطلع أن تصبح سرت الحاضنة لملتقيات التصالح ولابد أن تلعب سرت دوراً في مرحلة الانفراج التي يتطلع لها الليبيون بحكم تاريخها المشرف ومركزها السياسي”.

وأشار المشير حفتر إلى أن القوات المسلحة تتحمل مسؤوليتها الوطنية كاملة رغم الحظر الجائر والعوائق.

ووجه المشير خليفة حفتر التحية لقوات البنيان المرصوص مثمنا دورها في تحرير سرت من داعش وترحم على شهدائهم.