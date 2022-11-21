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الأرصاد: تكاثر للسحب واحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تكاثر للسحب على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية.

وتوقع المركز في بيانه حول حالة الطقس المتوقعة، أن يكون هناك فرص لتساقط الأمطار الأربعاء على مناطق الجبل الأخضر خاصة، مع توقعات بتقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي، الثلاثاء ورياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة.

وأشار المركز إلى أن هناك تحول للرياح الأربعاء إلى غربية فشمالية معتدلة مع تحسن للرؤية وتكاثر للسحب مع احتمال تساقط للأمطار على بعض مناطق الساحل.

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منصة السبق الإعلامية

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