ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال أكتوبر

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن ليبيا تصدرت الدول المنتجة وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن منظمة أوبك.

وأضافت أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة منظمة الدول المنتجة على المستوى الأفريقي بواقع 1.163 مليون برميل يوميًا.

وذكرت المؤسسة أن أنغولا جاءت التالية لتسجل 1.067 مليون برميل يوميًا، ثم الجزائر بواقع 1.060 مليون برميل يوميًا بينما بلغ إنتاج نيجيريا 1.024 مليون برميل يوميا.