تشاووش أوغلو بعد لقاء باتيلي: سيستمر دعمنا للاستقرار في ليبيا

عبر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، عن دعم بلاده للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، وقال «نتمنى له النجاح».

وأضاف عقب لقاء مع باتيلي في أنقرة «سيستمر دعمنا للاستقرار في ليبيا»، وفق تغريدة عبر حساب الوزير التركي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

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وفي منتصف نوفمبر الماضي، قال باتيلي خلال مؤتمر صحفي في مدينة سبها إن «حل الأزمة في ليبيا لن يأتي من الخارج، وليس بيد الأمم المتحدة وحدها وليس بيد القوى الأجنبية، لكنه بيد الليبيين، وينبغي أن يعملوا معا ويلتقوا ويتحاوروا ويتناقشوا من أجل الوصول إلى حل توافقي».