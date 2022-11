العرب الأسبوعية: على ليبيا الاستفادة من أشعة الشمس والرياح القوية لتوليد الكهرباء

ليبيا- تطرق تقرير اقتصادي نشرته الطبعة الإنجليزية لصحيفة “العرب” الأسبوعية لمسألة توافر أشعة الشمس والرياح القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب منه المرتبط بالسياق الليبي منه صحيفة المرصد، أكد أن هذه الدول ومن بينها ليبيا تتمتع بالتعرض لأشعة الشمس والرياح بشكل هائل، ما يحتم عليها الاستفادة من ذلك عبر المضي في تنفيذ توربينات ومنظومات توليد الطاقة الكهربائية.

وبين التقرير أن جانبًا من أراضي ليبيا يمتاز بالتعرض إلى رياح قوية فالبلاد تتمتع عكس الكثير من دول أوروبا بمساحات واسعة مفتوحة، مشيرًا إلى أن هبوبها في الليل يمنحها ميزة الإفادة منها بالتناوب مع الطاقة الشمسية الموجودة مصادرها في النهار.

ترجمة المرصد – خاص

