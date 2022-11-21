٢٢ نائبا يُطالبون بتغيير عقيلة صالح وانتخاب رئيس من الجنوب

طالب نحو 22 عضوًا بمجلس النواب في بيان مشترك، بتغيير عقيلة صالح، وانتخاب رئيس مجلس نواب من الجنوب.

وجاء في البيان: “نطالب من هيئة رئاسة مجلس النواب، عرض انتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، رئاسة مجلس النواب ماطلت طيلة الـ9 أشهر الماضية في عدم البت في انتخاب البديل لمنصب النائب الثاني لرئاسة مجلس النواب”.

واستكمل البيان: “رئيس مجلس النواب يجب أن يكون من المنطقة الجنوبية، نظرًا لتمثيل المنطقة الشرقية لرئاسة المجلس الرئاسي، والمنطقة الغربية لرئاسة الحكومة”.

وبحسب البيان فأن اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي بمدينة جنيف، أكدت على أن تكون رئاسة مجلس النواب للمنطقة الأقل كثافة سكانية.

ووقع على البيان كل من: “مصباح أوحيدة – محمد معتوق اجديد – محمد إبراهيم تامر – رحمة أبوبكر – نصر يوسف محمد – خديجة الزروق – مهدي مسعود الأعور – أبوصلاح شلبي – معاذ رافع – أحلام اللافي – حسن البرغوثي”.

ــ كما وقع أيضًا: “على التكالي – مصباح البدوي – محمد الرعيض – عمر تنتوش – عائشة الطبلقي – حمد البنداق – سعد المريمي – عمر العربي – علي كشير – عائشة شلابي – عزالدين قويرب”.