الشرطة الزراعية سبها باشرت حصر التعدي على أراضي الدولة

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أكد مكتب النائب العام أن عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية سبها، باشروا بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة.

وذكر المكتب أنه تم كذلك تحت إشراف مكتب المحامي العام، إنفاذًا لتعليمات النائب العام برصد الخروقات لقواعد تنظيم استثمار أموال الدولة الموجودة في المناجم والمحاجر.

وأضاف أنه ترتب عن ممارسة الإجراءات، خلال النصف الأخير من سنة 2022، الكشف عن واقعات التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها.

وأشار إلى أنه تم إزالة مظاهر الغزو؛ وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي.

وأفاد مكتب الائب العام أنه بتتميم التدابير المذكورة؛ وجه النائب العام بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات؛ والتجاوزات .

وأوضح المكتب أن النائب العام شدد على اتخاذ إجراءات الاستدلال حيال التعديات؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.