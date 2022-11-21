فتح باب التسجيل بـ«12 بلدية» للمشاركة في «الانتخابات المحلية»

أطلقت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية منظومة تسجيل الناخبين المستحدثة، معلنة عن فتح باب التسجيل في 12 بلدية، وذلك للمشاركة في «الانتخابات المحلية».

وقالت اللجنة في بيان لها: “تم فتح باب التسجيل في بلديات «الأبرق، مرادة، الخمس، القيقب، زويلة، غريان، العربان، الجليدة، زلة، بني وليد، المردوم، تنيناي»”.

وأكدت اللجنة أن تسجيل الناخبين يتم تقنياً بواسطة رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، حيث تم ربط منظومة تسجيل الناخبين ببيانات المواطنين المشتركين بشركتي ليبيانا والمدار بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الأحوال المدنية.

وطلبت اللجنة من المواطنين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي والمسجلين في السابق بضرورة إعادة التسجيل عبر المنظومة المستحدثة بإرسال رسالة نصية.