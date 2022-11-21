لجنة برلمانية توجه بفتح تحقيق بعد وفاة 9 أطفال بمستشفى الأورام بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2022

وجهت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب بفتح تحقيق عاجل حيال وفاة تسعة أطفال في مستشفى الأورام ببنغازي نتيجة نقص الدواء والإمكانيات

وحملت اللجنة في بيان لرئيسة اللجنة المسؤولية كاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي قالت إنه لم يصرف المبالغ المخصصة للعلاج الأمر الذي نتج عنه وفاة الأطفال.

وحثت شنيب الجهات المسؤولة على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من قصر في أداء واجبه تجاه الأطفال الذين توفوا نتيجة الإهمال والتقصير وعدم تحمل المسؤولية من الجهات المسؤولة