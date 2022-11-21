اللافي يزور رئاسة أركان الدفاع الجوي ويدعو للنهوض بها

زار النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، رئاسة أركان الدفاع الجوي، اليوم الإثنين، إذ دعا الضباط والجنود على مواصلة العمل للنهوض بـ«المؤسسة العريقة».

وأشار اللافي إلى «ضرورة مواكبة كل جديد في هذا المجال، لرفع مستوى كفاءة منتسبي الدفاع الجوي، حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم حماية للوطن»، وفق بيان للمجلس، ذكر فيه أن اللافي قام بالزيارة بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي».

وحسب اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي تأسست بناء عليه السلطة الانتقالية الحالية، فإن المجلس الرئاسي بأعضائه الثلاثه هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

جريد: الزيارة هدفها معرفة صعوبات ومشاكل منتسبي الدفاع الجوي

وكان في استقبال اللافي كل من: رئيس أركان الدفاع الجوى، اللواء مهندس عبدالباسط عمران جريد، الذي اعتبر الزيارة «دفعة معنوية لمنتسبي الدفاع الجوي، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تعيق عملها».

وقام النائب بالمجلس الرئاسي بجولة ميدانية بمقر الرئاسة اطلع على مرافقها، وأكد العمل على تذليل الصعوبات التى تواجهها، باعتبارها «أحد دعائم المؤسسة العسكرية التي يسعى المجلس الرئاسي لتوحيدها».

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وتضمنت الجولة غرفة العمليات الرئيسية، والمكتبة العامة، وتخللها عرض توضيحي بالمراحل التي مر بها الدفاع الجوي منذ تأسيسه، مشيرًا إلى إعجابه لما تم عرضه من معلومات توضح عراقة هذا الركن المهم في المؤسسة العسكرية الليبية.

اللافي خلال زيارته رئاسة أركان الدفاع الجوي، 21 نوفمبر 2022. (المجلس الرئاسي)