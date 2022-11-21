الخطوط الأفريقية تعلن استئناف رحلاتها المحلية إلى سبها والأبرق عبر عدد من المطارات

العنوان

أعلنت الخطوط الجوية الأفريقية، اليوم الإثنين، استئناف عدد من الرحلات المحلية خلال الأيام القادمة عبر مطارات معيتيقة ومصراتة وبنغازي والأبرق.

وقالت، إن ستستأنف الأيام القادمة التشغيل من بنغازي إلى سبها بواقع رحلة واحدة يوم الأربعاء ابتداء من 30 نوفمبر الجاري، كما أنها ستستأنف التشغيل إلى الأبرق من طرابلس عبر بنغازي كل يوم سبت ابتداء من 03 ديسمبر القادم.

وأضافت أنها ستستأنف رحلاتها إلى سبها من طرابلس كل يوم جمعة ابتداء من 25 نوفمبر الجاري، كما ستستأنف الأيام القادمة التشغيل من مصراتة إلى سبها كل يوم الثلاثاء.