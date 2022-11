الزحوف: الوضع الأمني في مدينة الزاوية أصبح يهدد كافة المواطنين

ليبيا – أكد عضو مجلس الأعيان البشتي الزحوف أن الوضع الأمني يهدد مدينة الزاوية.

الزحوف وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا قال: “سجلنا 8 جرائم قتل خلال شهر نوفمبر الجاري والاغتيالات في تزايد خطير”.

ونوه إلى أن هناك ترتيبات لعقد اجتماع موسع خلال اليومين المقبلين لوضع حد لهذه الجرائم، لافتًا إلى أن الوضع الأمني في المدينة أصبح يهدد كافة المواطنين، لا سيما مع غياب أي رادع ضد عمليات القتل من قبل الأجهزة الأمنية.

الزحوف أعرب عن أسفه لعدم وجود تجاوب حقيقي لتسليم الجناة إلى العدالة.

