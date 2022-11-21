المجلس الأطلسي الأمريكي: أوروبا والناتو ليس لديهم أي نفوذ حقيقية في ليبيا ‏حاليًا

نشر المجلس الأطلسي الأمريكي، تقرير قال فيه إن تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 كان يقف ظاهريًا ضد الانتهاكات بحق المدنيين لكنه في الحقيقة كان يستهدف القذافي.
وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تعهد الاتحاد الأوروبي ودول الناتو بدعم الاستقرار والديمقراطية في ليبيا، لكن البلاد شهدت تفككا بعد تدخل الناتو.
وذكر التقرير أن ليبيا خاضت حربين إضافيتين في 2014 و2019، وباتت مسرحًا لحروب بالوكالة بين دول أخرى، ومرتعًا للمرتزقة والقوات الأجنبية.
وأوضح التقرير أن السلطة المركزية انهارت في ليبيا منذ تدخل الناتو، وتوسعت أنشطة الجماعات الجهادية والجماعات التي تمارس الأنشطة غير المشروعة مثل السلاح والمخدرات وتهريب البشر.
وأكد التقرير أن حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، أدخلوا ليبيا في حالة من الانقسام غير المسبوقة، كما أنهم فقدوا بشكل تدريجي نفوذهم في ليبيا لصالح اللاعبين الخارجيين المعادين لها إلى حد كبير، مثل تركيا و مصر.
ولفت التقرير إلى أن أوروبا والناتو ليس لديهم أي نفوذ أو قوة ناعمة حقيقية في ليبيا حاليًا، فتركيا تسيطر على طرابلس و روسيا تسيطر على بنغازي.
وأضاف أن الناتو لم يقدم بعد إسقاط القذافي أي دعم أو وسائل تسمح بإعادة إدماج المليشيات في قوات مسلحة موحدة بعد تدمير الجيش الليبي بالكامل.
ورأى أن الناتو ترك السلطات الليبية الجديدة تتعامل بمفردها مع عدد هائل من الجماعات المسلحة، وهو ما دفع المجلس الانتقالي حينها لاسترضاء هذه الجماعات، غير أن المجلس الانتقالي منح المليشيات الشرعية، واجتذب المزيد منهم، مع إقبال أقل على نزع السلاح.
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