المجلس الأطلسي الأمريكي: أوروبا والناتو ليس لديهم أي نفوذ حقيقية في ليبيا ‏حاليًا

نشر المجلس الأطلسي الأمريكي، تقرير قال فيه إن تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 كان يقف ظاهريًا ‏ضد الانتهاكات بحق المدنيين لكنه في الحقيقة كان يستهدف القذافي.‏

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من تعهد الاتحاد الأوروبي ودول الناتو بدعم الاستقرار والديمقراطية في ‏ليبيا، لكن البلاد شهدت تفككا بعد تدخل الناتو.

وذكر التقرير أن ليبيا خاضت حربين ‏إضافيتين في 2014 و2019، وباتت مسرحًا لحروب بالوكالة بين ‏دول أخرى، ومرتعًا للمرتزقة والقوات الأجنبية.‏

وأوضح التقرير أن السلطة المركزية انهارت في ليبيا منذ تدخل الناتو، وتوسعت ‏أنشطة الجماعات الجهادية والجماعات التي تمارس الأنشطة غير ‏المشروعة مثل السلاح والمخدرات وتهريب البشر.‏

وأكد التقرير أن حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي، ‏أدخلوا ليبيا في حالة من الانقسام غير المسبوقة، كما أنهم فقدوا بشكل تدريجي نفوذهم ‏في ليبيا لصالح اللاعبين الخارجيين المعادين لها إلى حد كبير، مثل تركيا و مصر.

ولفت التقرير إلى أن أوروبا والناتو ليس لديهم أي نفوذ أو قوة ناعمة حقيقية في ليبيا ‏حاليًا، فتركيا تسيطر على طرابلس و روسيا تسيطر على بنغازي.‏

وأضاف أن الناتو لم يقدم بعد إسقاط القذافي أي دعم أو وسائل تسمح ‏بإعادة إدماج المليشيات في قوات مسلحة موحدة بعد تدمير ‏الجيش الليبي بالكامل.‏

ورأى أن الناتو ترك السلطات الليبية الجديدة تتعامل بمفردها مع عدد ‏هائل من الجماعات المسلحة، وهو ما دفع المجلس ‏الانتقالي حينها لاسترضاء هذه الجماعات، غير أن المجلس الانتقالي منح المليشيات الشرعية، واجتذب المزيد منهم، مع إقبال أقل على نزع السلاح.