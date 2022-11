ليبيا – رأى عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة مستعدة لفعل أي شيء في سبيل بقائها في السلطة.

اوحيدة وفي مداخلة له عبر برنامج “مسار الأخبار” الذي بث على قناة “المسار” قال: “إن اليونان اتخذت موقفها من السلطة في طرابلس على اعتبار أن السلطة الحاكمة في العاصمة الليبية هي تركيا”.

Shares

The post اوحيدة: اليونان تعتبر أن السلطة الحاكمة في العاصمة الليبية هي تركيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية