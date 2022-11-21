شنيب تستنكر حادثة وفاة أطفال الأورام في بنغازي وتحمل الكبير المسؤولية

أخبارليبيا24

استنكرت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب، اليوم الإثنين، وفاة (9) أطفال من مرضى الأورام في مدينة بنغازي.

وحملت شنيب في بيان لها المسؤولية كاملة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي لم يقم بصرف المبالغ المخصصة للعلاج الأمر الذي نتج عنه وفاة الأطفال.

وأكدت رئيس اللجنة أن هناك أطفال آخرين في نفس المصير المأساوي إن لم تصرف تكاليف علاجهم.

وطالبت الجهات المسؤولة ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من قصر في أداء واجبه اتجاه هؤلاء الأطفال.

وأفادت شنيب أن هؤلاء الأطفال قضوا نحبهم نتجه الإهمال والتقصير وعدم تحمل المسؤولية من الجهات المسؤولة، وفتح تحقيق عاجل بهذا الشأن.

وطالت اتهامات مصرف ليبيا المركزي بتسببه في وفاة 9 أطفال مصابين بالأورام في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي لتأخر اعتمادات علاجهم.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في بيان لها، إنها قررت إيفادهم للعلاج في الخارج منذ شهرين، إلا أن هذا لم يحدث بسبب تأخر الإجراءات المصرفية، ومنها سياسة مصرف ليبيا المركزي في عدم الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للمستشفى، وذلك لصالح مركز الحسين التخصصي بالمملكة الأردنية.

كما كشف المدير المساعد لمستشفى الأطفال للطب والجراحة ببنغازي صلاح العمروني اليوم الأربعاء، حقيقة وفاة 9 أطفال من مرضى الأورام داخل المستشفى.

وقال العمروني في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إن خبر وفاة تسعة أطفال داخل المستشفى صحيح، وهم من مرضى الأورام”.

وتابع المسؤول :”وفاتهم لم تكن دفعة واحدة، بل كانت تباعاً من منتصف سبتمبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري، وهذا يعتبر رقم كبير بالنسبة لنا”.

وأوضح العمروني، أن اللجنة التي شكلت في عام 2017 قدمت العلاج لحوالي 172 طفل بينهم حالات زراعة النخاع الشوكي، وكنا متأملين أن تستمر اللجنة في عملها أو إعادة تشكيلها واستمرار عملها، ولكن منذ شهر أبريل 2021 لم تغادر أي حالة إلى الخارج.