أردوغان: اللقاء مع السيسي خطوة في التطبيع مع مصر

قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” تعليقا على لقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مونديال قطر 2022، إن اللقاء مع الرئيس المصري كان بمثابة خطوة في مسار التطبيع مع دولة مصر، ونرغب في رفع عملية التطبيع مع مصر إلى مستويات عالية.

أضاف في تصريحات صحفية أن الروابط القائمة في الماضي بين تركيا ومصر مهمة جداً بالنسبة لنا، وقد قدمنا مؤشرات بشأن إعادة هذه العلاقات في المستقبل، ونأمل أن ننقل المرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة عبر محادثات رفيعة المستوى، ومطلبنا الوحيد من مصر أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في شرق المتوسط “نريد إرساء السلام في المنطقة” وفق تعبيره.