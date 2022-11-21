وزارتا الداخلية والعدل يتفقان على إطلاق مشروع تطوير عدالة الأحداث

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2022

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاق وزارتي الداخلية والعدل على إطلاق المشروع المشترك تطوير عدالة الأحداث.

وبين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المشروع يأتي بموجب تعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لحماية حقوق الأطفال بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ويهدف المشروع إلى إتاحة سبل وصول ملائمة إلى جميع الأطفال في ليبيا أمام القانون، بما في ذلك المحرومون من حريتهم.