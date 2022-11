مركز سبها الطبي: استقبلنا 22 مصابًا بالتهاب السحايا خلال شهر نوفمبر الجاري

ليبيا – أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري تردّد 22 مريضًا مصابًا بالتهاب السحايا تتراوح أعمارهم من الشهر حتى 9 سنوات على المركز خلال شهر نوفمبر الجاري.

الماهري وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضحت أن معظم الحالات المصابة تعاني من ارتفاع درجة الحرارة ونزلة معوية حادة.

وأضافت: “هناك حالات اضطررنا إلى وضعها في قسم الإيواء بسبب إصابتها بتسمم غذائي ونزلة معوية شديدة”، مشيرةً إلى أن مسؤولي الرّصد بالمركز قاموا بدارسة معظم الأسباب المؤدية إلى ارتفاع معدّل الإصابات بين الأطفال.

ولفتت النظر إلى أن المركز شدّد المراقبة على قسم الأطفال بالمركز لمنع انتشار العدوى فيه.

الماهري ختمت تصريحها بالقول: “سنقوم بتوضيحات تثقيفية لكيفية التعامل مع المرض والأعراض الظاهرة له”.

