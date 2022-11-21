أخبارليبيا24

قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الإثنين، ولاء جيشنا لله والشعب وليس له غاية إلا أن يدافع عن الوطن ويحمي الشعب ومقدراته.

وأضاف حفتر في كلمة أمام أهالي سرت عقب زيارته للمدينة، أنه رغم كل المحاولات السياسية لإخضاع الجيش الوطني لسلطات لا تستمد شرعيتها من الشعب مباشرة إلا أننا بقينا صامدين.

وأكد القائد العام للقوات المسحلة أن الجيش الليبي لن يخضع لأي قيادة عليا إلا التي ينتخبها الشعب مباشرة.

وطمأن حفتر، الليبيين بأن جيشهم بجميع أركانه يشهد تطورا متواصلا وبات جاهزا لأداء واجباته على أكمل وجه، ومستعد لتحمل المسؤولية الوطنية كاملة رغم الحظر الجائر على تسليحه.

وأوضح أن طبيعة المرحلة التي تمر بها ليبيا تستدعي وقفة جادة من الشعب ليقول كلمته الفصل ويرفض الوصاية عليه.

ولفت القائد العام إلى أن الشعب الليبي ليس قاصرا أن يقرر مصيره ويعالج قضاياه بنفسه ولن يسمح بتكرار التجارب الفاشلة.

وأكد أن العبث والاستهتار بمصير ليبيا وشعبها لابد أن يتوقف، فليس هناك قوة قادرة على إيقاف هذا العبث والاستهتار إلا قوة الشعب.

وتابع :”خطابنا للشعب واضح وجلي ولا يحمل أي رموز بأن الوقت قد حان لوضع حد للتجارب الفاشلة وألا ينتظر من أي طرف أن يصنع له المعجزات”.

وذكر حفتر، أنه لابد للشعب أن يعتمد على القوى الوطنية لإنقاذ ليبيا من المخاطر التي تحيط بها وتهدد وحدتها ووجودها.

وشدد القائد العام على القوى الوطنية العمل على تحقيق مطالب الشعب بالتغيير بعد عجز المؤسسات العليا في التوافق بينها للعبور إلى بر الأمان.

وأكد أن سرت مدينة تحتل مكانة خاصة في قلوب الليبيين ويقترن اسمها بالجهاد ضد الاستعمار، فما أن نذكر سرت حتى تتجلى أمامنا معركة القرضابية الخالدة معركة الوحدة الوطنية.

وقال المشير حفتر :”ابنائنا من شهداء البنيان المرصوص افتدوا سرت بأرواحهم ودمائهم، ونحيي جنود وضباط قواتنا المسلحة الذين استطاعوا أن يعيدوا الأمن والاستقرار لمدينة سرت الغالية”.