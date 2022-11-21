النيابة العامة: كشف أعمال التعدي على أراضي مشاريع زراعية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2022

أعلن مكتب النائب العام الكشف عن أعمال التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها، ثم إزالة مظاهر الغزو؛ وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي.

وأكد مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تعزيزاً لحماية البيئة وصون النظام العام بمجابهة سلوك المتعدِّين على المراعي العامة، والمحمية، والمحفوظة، وأراضي المشاريع الزراعية؛ باشر عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية – سبها، تحت إشراف مكتب المحامي العام، إنفاذ تعليمات المستشار النائب العام القاضية بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة؛ ورصد الخروقات لقواعد تنظيم استثمار أموال الدولة الموجودة في المناجم والمحاجر.

وأشار مكتب النائب العام إلى أنه جرى خلال النصف الأخير من سنة 2022، الكشف عن واقعات التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها، ثم إزالة مظاهر الغزو؛ وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي.

ووجه النائب العام الصديق الصور بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات؛ والتجاوزات؛ واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.