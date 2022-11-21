وفاة طفل وإصابة 23 آخرين يشتبه إصابتهم بالتهاب السحايا

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت الناطق باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري، اليوم الإثنين، وفاة طفل وإصابة 23 آخرين ، يشتبه في أن يكونوا مصابين بالتهاب السحايا.

وقالت الماهري لـ”أخبارليبيا24″ :”منذ مطلع نوفمبر الجاري سجل دخول 23 طفل مصابين بنزلات معوية وتتراوح أعمارهم من شهر إلى سنوات، قبع منهم 5 أطفال في العناية الفائقة بقسم الأطفال بمركز سبها الطبي”.

وأوضحت الناطق، أنه سجلت حالة وفاة واحدة لطفل، وعدد الحالات في تزايد آخرها سجل دخول اليوم، ما يزيد من وتيرة التخوف من انتشار التهاب السحايا بين الأطفال، مشيرة إلى أن كافة الأعراض تشير إلى التهاب السحايا.

وأضافت، أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض داخل المركز الطبي، تعمل لمتابعة ومعرفة الفيروس والتأكد من نوع المرض.

ودعت الماهري، الأهالي التوجه للمرافق الصحية القريبة في حال حدوث نزلات معوية للأطفال أو الاشتباه بحدوث تسمم غذائي.