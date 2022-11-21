ضبط 3 آلاف قطعة من مخدر الحشيش كانت في الطريق إلى بنغازي

أعلنت وزاة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الإثنين، عن ضبط 3 آلاف قطعة من مخدر الحشيش كانت على مركبة آلية متوجهة في الطريق من مدينة طبرق إلى مدينة بنغازي، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن هذه الكمية جرى ضبطها في كمين محكم بأحد الطرق الصحراوية، بعد التأكد وتتبع معلومات وردت بشأنها إلى أعضاء مكتب تحريات رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمنطقة الشرقية.

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وقالت الوزارة إن المعلومات التي وردت بشأن هذه الكمية من المخدرات، أفادت بوجود تنظيم إجرامي يقوم بتجارة وجلب المواد المخدرة ويستعد لجلب كمية من مخدر الحشيش من مدينة طبرق لبيعها وترويجها داخل مدينة بنغازي.