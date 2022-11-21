خلال أكتوبر..مؤسسة النفط تعلن أن ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط

العنوان – طرابلس

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط خلال شهر أكتوبر المنصرم.

وأوضافت المؤسسة في بيان عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن التقرير الشهري الصادر عن منظمة أوبك أكد أن ليبيا تصدرت الدول المنتجة في أكتوبر.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في قائمة منظمة الدول المنتجة على المستوى الأفريقي بواقع 1.163 مليون برميل يوميًا، تليها أنغولا بـ 1.067 مليون برميل يوميًا.

وأشارت المؤسسة إلى أن الثالثة دولة الجزائر بواقع 1.060 مليون برميل يوميًا بينما بلغ إنتاج نيجيريا 1.024 مليون برميل يوميا.

وأشاد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لكل من أولاهم الثقة في إدارة المؤسسة في ظل هذه الظروف الصعبة.