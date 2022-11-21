اللافي يُتابع المشاكل والصعوبات التي تُعيق عمل رئاسة أركان الدفاع الجوي

طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- أجرى النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي عبدالله اللافي صباح اليوم الإثنين، زيارة لرئاسة أركان الدفاع الجوي.

وذكر المكتب الإعلامي بالرئاسي أن رئيس أركان الدفاع الجوي لواء مهندس عبد الباسط عمران جريد رحّب بزيارة النائب، واعتبرها دفعة معنوية لمنتسبي الدفاع الجوي، للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تُعيق عملها.

وقام ( اللافي ) بجولة ميدانية بمقر الرئاسة أطلع على كافة مرافقها، مؤكدًا العمل على تذليل الصعوبات التى تواجهها، بإعتبارها أحد دعائم المؤسسة العسكرية التي يسعى المجلس الرئاسي لتوحيدها، كما تضمنت الجولة غرفة العمليات الرئيسية، والمكتبة العامة.

وتخللت الجولة عرض توضيحي بالمراحل التي مر بها الدفاع الجوي منذ تأسيسه، حيث أبدى النائب اللافي إعجابه لما تم عرضه من معلومات توضح عراقة هذا الركن الهام في المؤسسة العسكرية الليبية، حاثًا الضّباط والجنود على مواصلة العمل للنهوض بهذه المؤسسة العريقة، ومواكبة كل جديد في هذا المجال، لرفع مستوى كفاءة منتسبيها حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة لهم حماية للوطن.(وال)

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