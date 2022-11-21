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التركاوي عن اختطاف “بوعجيلة”: لا سيادة بزمن “اللادولة”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن – رصد

عبر عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، عن استيائه الشديد حول ما حصل في الايام القليلة الماضية واعادة فتح قضية لوكربي بعد خطف مسعود بوعجيلة المريمي، متهما مليشيات تابعة لرئيس الحكومة المنتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة باختطافه وسط العاصمة طرابلس.

وقال التركاوي”:  لا سيادة بزمن اللادولة التي يخطف فيها المواطن الليبي  مسعود بوعجيلة المريمي ”

وأضاف التركاوي:”  أتمنى من زملائي النواب الأعزاء بجلسة الغد  أصدار  بيان  شديد اللهجة اتجاه الأمم المتحدة ومجلسها الأمني عن اختطاف العميد بالأمن الخارجي أبوعجيلة مسعود المريمي”.

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الوطن الليبية

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