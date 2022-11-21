رغم احتدام الجدل حولها.. النواب يقرون بالأغلبية المادة الثانية من قانون المرتبات الموحد

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قال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس شرع في التصويت على الصياغة النهائية لمشروع قانون المرتبات الموحد مادة مادة اليوم، إذ احتدم الجدل حول المادة الثانية من القانون، ما اضطر مقرر الجلسة صالح قلمة للخروج منها احتجاجًا على مقاطعته عدة مرات، وذلك قبل أن يقر الأعضاء المادة بالأغلبية في النهاية.

ودار الجدل حول ما إذا كانت المادة الثانية الخاصة بالحد الأدنى للأجور، المقدر بقيمة ألف دينار، تسري على العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة فقط، أم تضم إليهم المتقاعدون أصحاب المعاشات الأساسية، والمعاش الضماني.

ويواصل مجلس النواب في جلسة غد الثلاثاء مناقشاته حول القانون الموحد للمرتبات، وذلك بعد أن أجرى النواب جانبًا من المناقشات في جلسة اليوم الإثنين.

وعقدت جلسة اليوم الإثنين، بمدينة بنغازي برئاسة النائب الأول رئيس المجلس فوزي النويري.