مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و 186 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و186 ألف برميل وبلغ إنتاج المكثفات 52 ألف برميل.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي بلغ 853 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية منها 627 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و 127 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط و86 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى و 13 مليون قدم مكعب لمصنع الإسمنت.