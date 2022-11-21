إنشاء حديقة جديدة بمساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المحيشي

أعلنت بلدية بنغازي، اليوم الإثنين، الانتهاء من إنشاء حديقة في منطقة المحيشي بالقرب من مسجد أبي سعيد الخدري على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وقالت البلدية، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال الإنشاء شملت تعشيب وزراعة أشجار زينة وتركيب ألعاب للأطفال ومنظومة ري وإنارة كاملة للحديقة.

– لجنة إعادة الاستقرار إلى بنغازي تقر 355 مليون دينار إضافية لصالح مشاريع البلدية

وأضافت أن هذه الحديقة تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لبلدية بنغازي.

وفي السادس من يناير 2020، أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، تخصيص ميزانية تقديرية إضافية 250 مليون دينار لصالح مشاريع البلدية.

حديثة جديدة في منطقة المحيشي (بلدية بنغازي)

حديثة جديدة في منطقة المحيشي (بلدية بنغازي)

حديثة جديدة في منطقة المحيشي (بلدية بنغازي)

حديثة جديدة في منطقة المحيشي (بلدية بنغازي)

حديثة جديدة في منطقة المحيشي (بلدية بنغازي)