لجنة المرأة والطفل تحمل (الكبير) مسؤولية وفاة أطفال مرضى الأورام في بنغازي

العنوان – بنغازي

حملت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب، اليوم الإثنين، مسؤولية وفاة (9) أطفال من مرضى الأورام في مدينة بنغازي إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وأكدت شنيب في بيان لها أن المسؤولية كاملة تقع على عاتق الكبير الذي لم يقم بصرف المبالغ المخصصة للعلاج الأمر الذي نتج عنه وفاة الأطفال.

وأشارت رئيس اللجنة إلى أن هناك أطفال آخرين في نفس المصير المأساوي إن لم تصرف تكاليف علاجهم.

وطالبت الجهات المسؤولة ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كل من قصر في أداء واجبه اتجاه هؤلاء الأطفال.

وذكرت شنيب أن هؤلاء الأطفال قضوا نحبهم نتجه الإهمال والتقصير وعدم تحمل المسؤولية من الجهات المسؤولة، وفتح تحقيق عاجل بهذا الشأن.