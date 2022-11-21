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البيوضي: فتح ملف لوكربي ومن قبله محاولة فتح ملف الجيش الإيرلندي هو تآمر علني على ليبيا

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المرشح الرئاسي سليمان البيوضي إن فتح ملف لوكربي ومن قبله محاولة فتح ملف الجيش الإيرلندي هو تآمر علني على ليبيا.

البيوضي أشار في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذا التآمر تنفذه سلطة تتاجر ليل نهار بأنها تمثل الليبيين.

ولفت إلى أن البحث عن الاعتراف الدولي بتوريط ليبيا يؤكد سقوط الحكومة وأنها تتخبط محاولة البحث عن قشة تتعلق بها من الغرق.

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صحيفة المرصد الليبية

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