بن شرادة: لوبي المال الأمريكي وجدوا “ظالتهم” في ليبيين لفتح “لوكربي”

الوطن – رصد

هاجم عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، كل من له يد بفتح قضية لوكربي وإثارة الجدل في أوساط ليبيا، منتقداً جهات أمريكية استطاعت إعادة فتح القضية بعد تسويتها بين البلدين قبل سنوات.

وقال بن شرادة “لوبي المال الأمريكي وجدوا ظالتهم في بعض أبناء الوطن لكي يفتحوا قضية لوكربي بعد إقفالها وتسويتها بين البلدين” .

وفي وقت سابق، شدد مجلس الدولة على أنّ ملف قضية لوكربي أُقفل بالكامل من الناحية السياسية والقانونية وفق الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة والدولة الليبية عام 2008.

ورفض المجلس في بيان له إعادة فتح الملف من بعض الجهات المحلية وإرجاعه إلى الواجهة من جديد لافتقاره لمبررات سياسية أو قانونية.