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أسهم أوروبا تتراجع بسبب القلق من قيود كورونا بالصين

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعامل، الاثنين، إذ قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية مثل شركات التعدين والشركات الصناعية الخسائر وسط مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.

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صحيفة الساعة 24

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