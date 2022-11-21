أسهم أوروبا تتراجع بسبب القلق من قيود كورونا بالصين

تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعامل، الاثنين، إذ قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية مثل شركات التعدين والشركات الصناعية الخسائر وسط مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
تراجعت الأسهم الأوروبية في بداية التعامل، الاثنين، إذ قادت القطاعات الحساسة للعوامل الاقتصادية مثل شركات التعدين والشركات الصناعية الخسائر وسط مخاوف من تأثير ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الصين.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24
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