وزارة الداخلية: استرجاع جرة أثرية بعد عرضها للبيع

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

21 November, 2022

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية استرجاع جرىة أثرية كانت معروضة للبيع بعد القبض على الشخص الذي عرضها للبيع.

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن عددا من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي تداولت إعلان مفاده عرض جرة أثرية للبيع من قبل أحد الأشخاص ما دفع رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الأثار للتوجيه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقق من صحة ما نشر.

وباشرت وحدة التحقيق بفرع الجهاز الغربية بتكليف من رئيس الفرع بمتابعة الواقعة ومن خلال التحري وجمع المعلومات ومتابعة الشخص الذي قام بعرض القطعة الأثرية للبيع تمكن أعضاء الوحدة من إلقاء القبض عليه وبالتحقيق معه أعترف بما نسب إليه، وتم استراجع الجرة موضوع القضية وإحالة المتهم إلى نيابة النظام العام الزاوية.