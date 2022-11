ليبيا – بحث مسؤولون بوزارتي الصحة والمالية مع رئيس النقابة العامة لأطباء ليبيا، الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان للرفع من مرتبات العاملين بقطاع الصحة.

وحضر الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة ممثلون عن إدارات الشؤون الإدارية والمالية والقانونية بوزارة الصحة، وممثلون عن إدارتي المزانية والقانونية بوزارة المالية.

وأوضح مدير إدارة الشؤون الادارية والمالية بوزارة الصحة أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة، تضمنت استمرار احتساب عدد سنوات الخبرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة، واحتساب الدرجات العلمية كصفة للتصنيف والترقية من درجة لدرجة مع الأخذ بعين الاعتبار سنوات الخبرة، فضلًا عن صرف جميع العلاوات المتأخرة للعناصر الطبية و الطبية المساعدة.

وجرى الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والماليه للنظر في التظلمات المقدمة من العاملين بقطاع الصحة بخصوص تعديل الدرجات الوظيفية أو العلاوات.

Shares

The post مسؤولون بوزارتي الصحة والمالية يبحثان الإجراءات التي اتخذتها الوزارتان للرفع من مرتبات العاملين بقطاع الصحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية