الحر لـ «بوابة إفريقيا»: لا يوجد مسوغ قانوني لتسليم أبوعجيلة بعد إغلاق ملف لوكربي منذ 2008

همسة يونس-بوابة إفريقيا الإخبارية |

21 November, 2022

أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، عدم وجود المسوغ القانوني لتسليم أبوعجيلة المريمي (أحد المشتبه بهم في قضية لوكربي)، بعد إغلاق ملف لوكربي سياسيا وقانونيا وفق الاتفاق الليبي الأمريكي الموقع في أغسطس 2008.

وقال الحر في تصريح خاص لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “الدولة الليبية في هذه المرحلة هي دولة هشة ناقصة السيادة، وحكومة الوحدة تعد حكومة مؤقتة غير منتخبة، ولهذا قد أجد في نظرية القوة الأمريكية مع هشاشة وضع حكومة الوحدة تفسيرا لتسليمها المواطن أبوعجيلة”.

وتابع الحر، “يمكننا اعتبار المواطن الليبي أبوعجيلة في عداد المختفين قسرا، طالما حتى الآن لم تعلن السلطات الليبية عنه وعن مكان تواجده، ربما حققت حكومة الوحدة مكاسب سياسية ضيقة ولكنها أخطأت كثيرا في حق أحد مواطنيها”.