بتعليمات النائب العام..حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة في سبها

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام أن عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية سبها، باشروا بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة في المدينة.

وذكر المكتب أنه ترتب عن ممارسة الإجراءات، خلال النصف الأخير من سنة 2022، الكشف عن واقعات التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها.

وأوضح مكتب النائب العام أنه تم إزالة مظاهر الغزو؛ وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي.

وأفاد المكتب أنه بتتميم التدابير المذكورة؛ وجه النائب العام بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات؛ والتجاوزات.

وبين أن النائب العام شدد على اتخاذ إجراءات الاستدلال حيال التعديات؛ حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.