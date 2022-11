النائب العام يأمر بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة ورصد الخروقات في سبها

ليبيا – أمر النائب العام بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة ورصد الخروقات في مدينة سبها.

عناصر فرع جهاز الشرطة الزراعية – سبها باشروا تحت إشراف مكتب المحامي العام، إنفاذ تعليمات المستشار النائب العام القاضية بإجراء تدابير حصر حالات التعدي على الأراضي العائدة للدولة ورصد الخروقات لقواعد تنظيم استثمار أموال الدولة الموجودة في المناجم والمحاجر فترتب عن ممارسة الإجراءات، خلال النصف الأخير من سنة 2022، الكشف عن واقعات التعدي على مشروع النخيل والزيتون، ومقر صيانة المعدات والآليات الزراعية في مدينة سبها، ثم إزالة مظاهر الغزو، وإثبات مخالفة القواعد الناظمة لاستخراج المواد من ثمانية محاجر؛ ومباشرة التدابير الممهِّدة للتحقيق الابتدائي.

ووجه المستشار النائب العام بمواصلة إجراءات رصد وحصر التعديات والتجاوزات واتخاذ إجراءات الاستدلال حيالها حتى إنجازها في أوقات تتلاءم مع غاية تحريك ورفع الدعوى الجنائية في مواجهة الآثمين.

وأشار مكتب الناىب العام إلى أن الإجراءات المتخذة الهدف منها تعزيز حماية البيئة وصون النظام العام بمجابهة سلوك المتعدِّين على المراعي العامة، والمحمية، والمحفوظة، وأراضي المشاريع الزراعية.

