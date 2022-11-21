بحضور الثني.. الحويج لـ”وفد إيطالي”: نعيش في أمن واستقرار بفضل القوات المسلحة

استقبل د. عبد الهادي الحويج رئيس حزب حركة المستقبل ووزير الخارجية السابق، الوفد الإيطالي الذي يقوم بزيارة الى ليبيا بدعوة من حزب حركة المستقبل الليبية وذلك بحضور نائبيه د غيث عبد الله و رابحة الفارسي وبتشريف من رئيس الوزاراء الأسبق عبد الله الثني.

تناول اللقاء العلاقات الليبية الإيطالية و موضوع الهجرة وكثير من القضايا ذات الاهتمام المشترك والتي تخص البلدين وكان مناسبة لعرض الاوضاع التي شهدتها بلادنا في السنوات الاخيرة وما تعيشه حاليا من حالة امن واستقرار وبيئة ملائمة للعمل والاستثمار بفضل مجهودات القوات المسلحة والأجهزة الشرطية والأمنية التي تقوم بواجباتها على الوجه الاكمل بالتعاون مع الحكومة الليبية.