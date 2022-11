ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن مناقشة مجلسه ملف توحيد السلطة التنفيذية، أزعجت عبد الحميد الدبيبة وأشعرته بجدية ما قد يتم اتخاذه من خطوات، لذا صعّد مواقفه سريعًا حيال تفاهمات الرباط من الرفض الإعلامي إلى التعامل الخشن.

معزب وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” وصف محاصرة المجلس بأنها “خطوة غير حكيمة وخطأ فادح”، أفقده دعم حلفاء محليين وغربيين ترسخ بقناعتهم أنه لا يسعى لإجراء الانتخابات كما يردد، وإنما يحاول عرقلتها، أو على الأقل لن يكون مؤهلًا لتأمينها إذا عُقدت.

وذهب معزب إلى أن الدبيبة أضاع على نفسه فرصة كبيرة بعدم التنسيق مع كتلة داخل مجلس الدولة كانت تطالب بضرورة التوافق أولًا مع مجلس النواب بشأن المسار الدستوري، قبل التطرق للنقاش حول المسار التنفيذي بشقيه تغيير لمناصب السيادية والحكومة.

واعتبر معزب أن مثل هذا التنسيق كان سيكفل للدبيبة البقاء بالسلطة لفترة أطول كما يطمح، لتطلب المسار الدستوري نقاشات مستفيضة قد تستغرق شهورًا، خاصة في ظل ما هو متوقع برفض البرلمان مسودة القاعدة الدستورية التي أرسلها له (الأعلى للدولة)، أخيرًا، لتضمنها بنودًا تقصي العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة، وهو ما لا يمكن للبرلمان القبول به في ظل تحالفه الوطيد مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، الساعي للترشح.

معزب قلل من فرص نجاح أنقرة في تطويق هذا الخلاف بين أبرز حلفائها بالساحة الليبية كما يعول البعض، مشددًا على أن التزام مجلسه بعملية التغيير والمضي قدمًا نحو الانتخابات، سيؤدي حتمًا لإزاحة الدبيبة.

Shares

The post معزب: ملتزمون بعملية التغيير والمضي قدمًا نحو الانتخابات التي ستؤدي حتمًا لإزاحة الدبيبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية