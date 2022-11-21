رئيس حكومة الوحدة يُكرّم ( 27 ) طالبًا أتموا حفظ القرآن الكريم بمدينة زليتن

طرابلس 21 نوفمبر 2022 (وال)- كرّم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة صباح اليوم الإثنين، 27 طالبًا أتموا حفظ كتاب الله، بمركز بن جابر لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة زليتن.

كما قام رئيس الحكومة بتكريم المشائخ العاملين بالمركز تقديرًا لجهودهم المبذولة، من أجل أن يكون هذا المركز منارة لتحفيظ القرآن بمدينة زليتن والمدن المجاورة.

وتقدم المشائخ في كلمة لهم بالشكر لرئيس حكومة الوحدة لإهتمامه بالقرآن وطلابه من خلال رفع مكافآت محفظي القرآن الكريم، وطباعة المصحف الشريف، والاهتمام بالطلبة في كافة المجالات.(وال)

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