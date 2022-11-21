مقترح بتعيين ممثّل خاص للاتّحاد الأوروبي في ليبيا

الوطن / رصد

قالت خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية (EPRS)، إن أعضاء الاتحاد الأوروبي سيطّلعون على تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول الوضع السياسي والأمني ​​في ليبيا يوم الثلاثاء.

وأشار EPRS في بيان، أن التقرير يقترح تعيين ممثل خاص للاتحاد الأوروبي في ليبيا، ومضاعفة الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام هناك.

وقدّم التقرير توصياته إلى الاتحاد لتقديم دعم قوي لجهود المصالحة التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، والتي تسعى إلى انتقال السلطة سلميا، مضيفاً أن “الحكم الضعيف والحرب بالوكالة عززت الجماعات المسلحة على حساب الديمقراطية”.

وأكّد البرلمان الأوروبي في وقت سابق، تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا بعد فشل إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى أجل غير مسمى في ديسمبر 2021.

وأوضح البرلمان في مُلخَّص لتقرير صادر عن مجموعة باحثين تابعين له، أن تأجيل الانتخابات أفضى إلى تعميق الجمود السياسي والانقسام في ليبيا، في ظل افتقارها لوحدة المؤسسات، وعدم وجود دستور مقبول فيها.

ولفت البرلمان إلى أن الاتفاق على إطار دستوري وجدول زمني للانتخابات يعد من أولويات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، بالإضافة إلى مراقبة وقف إطلاق النار، ومساعدة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في إنجاز مهمة إجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية.

وجدّد البرلمان دعم الاتحاد الأوروبي لليبيا، من خلال بعثته الخاصة بالمساعدة الحدودية، و عبر عملية “إيريني” التابعة للقوة البحرية للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط.