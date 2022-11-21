المنفي يستقبل وفدا من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية الساحل

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، وفدًا من مؤسسات المجتمع المدني ببلدية الساحل، وذلك امتدادًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها في مدينة طبرق.

وأفاد بيان للمجلس الرئاسي بأن اللقاء تناول دور مؤسسات المجتمع المدني والشباب ببلدية الساحل في دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي.

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الانتخابات هي الخيار الوحيد للاستقرار في ليبيا

ونقل البيان عن الوفد تأكيده أن الخيار الوحيد للاستقرار في ليبيا هو الانتخابات لإنهاء الأجسام السياسية وعودة عجلة البناء والتنمية في أنحاء البلاد.

ووصل المنفي، أول أمس السبت، مدينة طبرق، إذ استقبله مشائخ وأعيان وحكماء المدينة في مطار طبرق الدولي. وتستمر الزيارة أيامًا، وتهدف لعقد سلسلة من الاجتماعات مع الأعيان والحكماء وعمداء البلديات بالمنطقة الشرقية.