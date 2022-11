ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن المجلس سيعقد اليوم الإثنين جلسة للنظر في عدد من القوانين على رأسها قانون الأمن الداخلي.

العرفي أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أن كما الجلسة ستتناول الفصل في قانون جدول المرتبات الموحّد وقانون المحاماة والنقابات.

وأكد على أنه لن يتمّ مناقشة أيّ مسائل سياسية في الجلسة، بحسب قوله.

