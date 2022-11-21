وكالة نوفا الإيطالية تعلن بدء أعمال المؤتمر الإقليمي للعمليات العابرة للحدود

الوطن / رصد

أعلنت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، عن انطلاق المؤتمر الإقليمي حول العمليات العابرة للحدود بين ليبيا والساحل، غدا الثلاثاء، والذي تنظمه الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل “إيمانويلا ديل ري”، بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت نوفا أنّ هذا المؤتمر الذي سيستمر ليومين يهدف للمساعدة الحدودية في ليبيا (يوبام) ووحدة الاستشارات والتنسيق الإقليمية التابعة للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل، وبرنامج مكافحة الإرهاب عبر الإقليمي “سي تي جست”.

وطرحت الوكالة ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والجريمة المنظمة في الحدود التي تشترك فيها ليبيا مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر على طاولة النقاش غدًا، بالإضافة إلى دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.