لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا تستمع لملاحظات «فريق الخبراء»

استمعت لجنة مجلس الأمن الخاصة بليبيا، بداية شهر نوفمبر الجاري، إلى عرض قدمه فريق الخبراء المعني بليبيا بشأن برنامج عمله بموجب الولاية الممددة وفق القرار 2644.

ملف الجماعات المسلحة

وأفاد بيان، نشره الموقع الإلكتروني لمجلس الأمن اليوم الإثنين، بأن الاجتماع عُقد في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، حيث عرض الفريق المجالات الخمسة الرئيسية التي يركز عليها، وأولها ملف الجماعات المسلحة، مع التركيز على الإتجار بالبشر وأنواع أخرى من الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود، وقدرتها على التأثير على العملية السياسية الليبية.

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انتهاكات حقوق الإنسان وحظر توريد الأسلحة

كما عرض الفريق على اللجنة الملاحظات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملف حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك الإبلاغ عن حوادث عدم الامتثال برًا وجوًا وبحرًا.

ملف تجميد الأصول ومحاولات تصدير النفط الخام بطريقة غير شرعية

ورابع الملفات التي عرضها الخبراء الأمميون يتعلق بأي محاولات لتصدير النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة غير المشروعة، وكذلك جمع المعلومات والإبلاغ عن حالات تهريب الوقود والأنشطة غير المشروعة الأخرى، وأخيرًا ملف تجميد الأصول، بما في ذلك المراقبة المستمرة لتنفيذه بالشكل الصحيح.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن أعضاء اللجنة وفريق الخبراء فتحوا مناقشة عقب انتهاء العرض، مشيرًا إلى ترحيب أعضاء اللجنة ببرنامج عمل الفريق وأعربوا عن دعمهم له.